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Врач предупредил об опасности самостоятельного приема лекарств от алкоголизма

Врач Вашкин: лекарства от алкоголизма не стоит принимать самостоятельно

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Препараты от алкоголизма требуют строгого медицинского контроля, поэтому не стоит применять их самостоятельно или пытаться дать их зависимому человеку втайне от него. Об этом РИАМО рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

По его словам, самолечение может привести к передозировке, отравлению, проблемам с сердцем, печенью или нервной системой. Нарколог подчеркнул, что лечение от алкоголизма должно быть осознанным выбором самого человека, чтобы оно было эффективным. В связи с этим он не советует пытаться вылечить человека без его участия.

«Помните, избавление от зависимости — это путь к восстановлению здоровья, улучшению отношений с близкими и открытию новых возможностей. Здоровая жизнь без алкоголя возможна, и она стоит усилий», — заключил Вашкин.

Психиатр-нарколог Руслан Исаев до этого заявил, что первыми признаками алкоголизма могут быть потеря чувства меры, увеличение дозы алкоголя и ряд других признаков. По его словам, на первой стадии сам человек и его окружение не замечают проблему — человек на этой стадии социально адаптирован.

Ранее была найдена связь между высоким IQ и алкоголизмом.

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