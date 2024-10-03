Психолог Джонс назвала желание выпить ради расслабления признаком алкоголизма

Желание употреблять спиртное из-за эмоциональных переживаний является четким сигналом о наличии тяги к алкоголю. Об этом заявила психолог Джоанна Джонс в HuffPost.

По мнению специалиста, употребление спиртного с целью расслабиться после трудного дня указывает на наличие проблем с алкоголем или на то, что они могут появиться в будущем.

«Если вы используете алкоголь как инструмент для управления эмоциями, это создает психическую зависимость от спиртного», — сказала она.

Джонс отметила, что хоть организм и способен адаптироваться к большим дозам спиртного, вред от алкоголя всегда одинаковый.

Психолог указала на то, что людям стоит задуматься о лечении зависимости, если привычка выпивать вредит личным связям, работе или мешает высыпаться.

До этого главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин заявил, что человек может потерять до 15 лет жизни из-за алкоголизма.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше алкоголя.