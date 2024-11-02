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Экономист: уменьшение объема пивных банок выгодно производителям и магазинам

Экономист Разуваев: объем пивных банок уменьшили, чтобы не повышать цены

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Переход алюминиевых банок пива объемом 0,5 литра на 0,45 литра выгоден как производителям, так и торговым сетям, которые используют любой повод, чтобы повысить цены. Уменьшая банки, стоимость они оставляют прежней, но потребитель покупает за такую же сумму меньше продукта, объяснил в беседе с 360.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По мнению эксперта, сегодня покупатели уже привыкли к инфляции, поэтому даже при росте цен на какие-то товары не отказываются их покупать. Они руководствуются тем, что в будущем тот или иной продукт может стать еще дороже, отметил Разуваев.

Что касается алкогольных и других напитков, то спрос на них неэластичен, поэтому обратного понижения цен можно не ждать, добавил он.

«В ресторанах это со Сталина идет. У нас везде 50 граммов было крепкого алкоголя, потом появилось 40 граммов. Чтобы не повышать цену, объем уменьшили», — пояснил экономист.

Напомним, о прекращении выпуска по 0,5 литра объявила компания «Урбан Крафт», которая является единственным в России производителем таких алюминиевых банок. В компании это решение объяснили падением спроса на классические полулитровые банки.

Ранее эксперт раскрыл, как запрет на полулитровые банки пива отразится на ценах.

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