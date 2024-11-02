Россиянам рассказали, стоит ли выбрасывать банковские карты с истекшим сроком

Россиянам не стоит выбрасывать карты после истечения срока годности, потому что они могут продолжать работать. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что на фоне ухода Visa и Master Card из России карты данных платежных систем автоматически пролонгируются, поэтому они продолжают действовать.

«Поэтому выбрасывать их нельзя. Если карта не нужна и вы хотите ее закрыть, следует обратиться в кредитную организацию, выдавшую пластик. В банке ее сразу забирают, разрезают ножницами при клиенте и утилизируют», — сказал Бархота.

22 октября сообщалось, что сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года, в связи с этим у россиян возникнут проблемы с некоторыми платежами. Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на сроки от трех лет и более. Сертификаты продлевались до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет.

Ранее стало известно, сколько россиян хранят кредитки «про запас».