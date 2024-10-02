В Москве спасли щенка, проглотившего кошачью игрушку

Сотрудники ветеринарной клиники Вешняки в Москве спасли четырехмесячного щенка бордер-колли, который проглотил игрушечную мышку. Об этом «Москве 24» рассказали в Госветслужбе столицы.

«Купленные для кошки игрушечные мышки вызвали особенный интерес собаки, которая начала на них настоящую охоту. Владельцы предусмотрительно убрали емкость с мышами высоко на шкаф, но бордер-колли недаром называют самой умной породой в мире: Альма нашла способ забраться даже в такое недосягаемое место», — сообщили в ведомстве.

Хозяева собаки почти сразу же заметили, что она проглотила игрушку, поэтому быстро обратились к ветеринарам. Они отправили собаку на рентген, после чего хирург Антон Костин провел ей операцию и извлек мышку. Хирургическое вмешательство прошло успешно, щенок идет на поправку.

Ветеринары из Красногвардейской государственной ветклиники до этого провели операцию собаке, которая получила травму глаза во время прогулки. Семилетний пес Филя побежал за котом и залез под старый припаркованный автомобиль. Когда он выполз из-под него, он прикрывал глаз и пытался вытереть его о траву. Хозяйка питомца отвела его в клинику к офтальмологу Ксении Грошевой, которая диагностировала у Фили химический ожог роговицы. Чтобы спасти зрение собаке, потребовалась операция.

Ранее ветеринар рассказала, каким собакам нужно устанавливать брекеты.