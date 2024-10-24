Жителям Подмосковья напомнили о возможности вызова ветеринара на дом

Жителям Подмосковья напомнили, что в регионе работают 90 госучреждений ветеринарии, специалисты которых могут выехать на дом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Специалисты оказывают полный спектр услуг, включая вакцинирование, чипирование, терапию, УЗИ и другие.

Всего с начала 2024 года в контактный центр поступило более 320 обращений.

В ведомстве отметили, что чаще всего на дом вызывают в тех случаях, когда животное не могут доставить до ветстанции.

Вызов специалиста на дом можно оформить через контактный центр по телефону: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.