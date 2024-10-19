Нарколог объяснил, как незаметно развивается алкоголизм

Психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что первыми признаками алкоголизма могут быть потеря чувства меры, увеличение дозы алкоголя и ряд других признаков. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, на первой стадии сам человек и его окружение не замечают проблему — человек на этой стадии социально адаптирован.

«Но в какой-то момент он теряет чувство меры — это и есть первый звонок, сигнализирующий о наступлении первой стадии алкозависимости», — отметил Исаев.

Среди других признаков — постепенное увеличение дозировки алкоголя, жизнь в ожидании нового повода выпить, возникновение тревоги и агрессии, когда человек не пьет. Другим показательным симптомом нарколог назвал исчезновение рвотного рефлекса.

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