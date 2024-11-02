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Стало известно, почему мужчины реже обращаются за помощью к психологу

Врач Хамидуллин: мужчины могут не осознавать свои переживания

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины не так ориентированы на свой внутренний мир, как женщины, и иногда не осознают своих переживаний, поэтому они реже обращаются за помощью к психологу. Об этом РИАМО во Всемирный день мужчин рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Возможно, это связано с традициями, предписывающими, что мужчина должен быть сильным и справляться с трудностями самостоятельно, не показывая свои эмоции, а обращение за помощью воспринимается как поражение, признание своей несостоятельности», — сказал эксперт.

По его словам, для многих мужчин это становится непреодолимым барьером. Хамидуллин отметил, что из-за этого они могут «маскировать» свои эмоциональные расстройства, например, с помощью алкоголя и видеоигр.

Семейный психолог Дарья Блинова до этого говорила, что россиянам стоит обратиться к психологу в случае, если они не справляются со своим состоянием и не могут его улучшить самостоятельно. По ее словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать психосоматические симптомы, нарушения сна и питания.

Ранее россиянкам во Всемирный день мужчин рассказали, как правильно их поддержать.

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