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Россиянам рассказали, когда стоит обращаться к психологу

Психолог Блинова: при нарушениях сна и питания стоит обратиться к специалисту

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит обратиться к психологу в случае, если они не справляются со своим состоянием и не могут его улучшить самостоятельно. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный психолог Дарья Блинова.

По ее словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать психосоматические симптомы, нарушения сна и питания. При выборе психолога она советует изучить различные подходы, а также ориентироваться на свои ощущения и интуицию.

«Когда речь идет о психологии для молодежи, важно понимать, что существуют специализированные направления. Психологи, работающие с подростками, часто имеют психолого-педагогическое образование и используют различные практики, такие как арт-терапия и работа через метафору. В подростковом возрасте особенно показаны методы ДПД-терапии и когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)», — заключила Блинова.

Психолог, арт-терапевт Мария Худаймуратова до этого говорила, что людям, которые хотят обратиться к психологу и делают выбор между гештальт-терапией и когнитивно-поведенческой терапией (КПТ), стоит учитывать свои индивидуальные запросы. По ее словам, некоторым клиентам стоит сначала поиграть в информационную игру, чтобы разобраться в своих чувствах.

Ранее психолог объяснил, как четырехдневная рабочая неделя скажется на психике россиян.

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