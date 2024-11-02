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Суд отказал журналистке Шихман в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

Суд не стал рассматривать жалобу журналистки Шихман о снятии статуса иноагента

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Верховный суд России не стал рассматривать обращение журналистки Ирины Шихман, которая была признана иностранным агентом, с просьбой снять с нее этот статус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Шихман Ирине Юрьевне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — заявила собеседница агентства.

С 2017 года Шихман ведет свой авторский канал на YouTube под названием «А поговорить?». В своей программе Ирина берет интервью у известных личностей различных сфер деятельности.

В ноябре 2022 года Минюст РФ признал Шихман иноагентом за «осуществление политической деятельности».

1 ноября стало известно, что иностранным агентом признали бывшего главного редактора издания «Афиша» Александра Горбачева. По данным Минюста, журналист «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации».

Ранее Медведев сравнил российский и американский законы об иноагентах.

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