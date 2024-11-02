На «Госуслугах» открылась форма регистрации владельцев крупных каналов

На портале «Госуслуги» заработала форма для регистрации каналов и страниц с 10 тыс. подписчиков. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В ведомстве заявили, что после добровольной идентификации каналы или страницы будут включаться Роскомнадзором (РКН) в специальный перечень. Регистрация доступна как для физлиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор опубликовали проекты документов, регламентирующие регистрацию публичных каналов с аудиторией свыше 10 тыс. человек. Каналы, не прошедшие маркировку, не смогут размещать рекламу, собирать донаты и их сообщения нельзя будет репостить в других каналах.

Почти половина россиян (43%) считают, что обязательная верификация в Роскомнадзоре для пабликов и каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков поможет урегулировать рынок блогеров и повысить к ним доверие. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, в ходе которого аналитики медиахолдинга узнали, как интернет-пользователи оценивают такое решение и как оно может повлиять на блогеров и непосредственно на контент.

Ранее был опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников.