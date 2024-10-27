Россиян предупредили, куда не надо ехать на Мальдивы, чтобы не испортить себе отдых

Мальдивские острова — крупнейшее в мире тропическое государство, рай для фанатов пляжного отдыха. По данным островного министерства туризма, только за первые 6 месяцев 2024 года на Мальдивы приехали 115 тысяч туристов из России, это второе место после Китая. Всего же за эти полгода на островах побывало более миллиона отдыхающих. Как себе не испортить отдых на Мальдивах, «Газете.Ru» рассказала основатель турагентства «Velvet.travel», специалист по Мальдивам Елена Черненко.

По ее словам, к любому дорогостоящему отдыху за границей надо подходить с умом. И начинать с выбора резорта — это обособленный остров, территорию которого занимает один отель.

«Это очень индивидуальная «история». Агентство подбирает отель, исходя из пожеланий клиента: кому-то нужно движение и тусовки, кому-то спокойный отдых, кому-то семейный. Я бы не советовала выбирать самостоятельно, потому что, даже изучив отзывы, вы можете упустить отдельные важные для вас нюансы, на которые другие не обратили внимания», — отметила она.

Эксперт советует выбирать резорты, которые представляют собой водные и береговые виллы, например Vill park 4*, Velassaru 5*, Joy 5* — они расположены в непосредственной близости от океана и вдали от любопытных глаз.

Более бюджетный вариант, но с меньшей приватностью — гостиницы и гостевые дома в самом Мале, а также на островах, где просто живут местные. Но в таком случае, чтобы не испортить себе отдых, следует учитывать некоторые моменты.

«Например, на локальных островах нельзя появляться в открытых купальниках. Кроме того, здесь нет алкоголя: его нельзя ни купить, ни распивать», — объяснила эксперт.

Второй момент, на который надо обращать внимание, — пляж. «Визитная карточка» Мальдив — тот самый белый песок. Но может случиться так, что вы, приехав на остров, останетесь разочарованы его внешним видом.

«Пляж может размыть после сильных ливней и штормов. Это явление называется «миграцией песка», и от него не застрахован ни один из островов. Но каждый резорт старается как можно быстрее восстановить зону отдыха, поэтому я рекомендую каждый раз уточнять в агентстве состояние пляжа на момент, когда планируется дата вылета», — рассказала турагент.

Еще один момент, который нужно уточнить заранее, чтобы не разочароваться, — насколько близко к пляжу находятся коралловые рифы. Если вам говорят, что для того, чтобы спокойно поплавать, надо преодолеть кораллы, лучше выбрать для отдыха другое место.

«Если кораллы близко к пляжу, это доставит неудобства, а если на глубине, они не помешают вам плавать», — говорит эксперт.

Что касается питания, то вариантов очень много, но эксперт рекомендует выбрать систему «all inclusive» — это снизит ваши расходы. Ведь пообедать или поужинать в обычном ресторане может вылиться в копеечку.

«Имейте в виду: на райских островах своя — только вода в океане. Продукты в основном привозные, а магазинов на резортах нет», — резюмировала она.

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