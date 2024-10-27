Названы неочевидные продукты, которые укрепят иммунитет в период простуд

По данным научного совета сети клиник интегративной медицины Biorise, в осенне-зимний период количество заболеваний ОРВИ в России возрастает примерно на 40% по сравнению с летними месяцами. Понижение температуры, ослабление иммунной системы после летнего сезона и более частое пребывание в закрытых помещениях способствуют увеличению заболеваемости. Иммунная система в это время нуждается в поддержке, и один из ключевых способов укрепить ее — включить в рацион продукты, способствующие улучшению защиты организма. Сооснователь сети Biorise Камиль Вильданов рассказал «Газете.Ru» о продуктах, которые помогут поддержать здоровье.

Среди очевидных продуктов — цитрусовые. Это наиболее известный источник витамина С, который стимулирует выработку белых кровяных клеток, помогающих организму бороться с инфекциями. Антиоксидантные свойства витамина С также защищают клетки от повреждений, делая цитрусовые важным компонентом рациона в осенне-зимний период.

Чеснок давно используется благодаря антимикробным и противовирусным свойствам. В его составе есть аллицин, который помогает организму лучше справляться с инфекциями, сокращая продолжительность простудных заболеваний.

«Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его часто добавляют в чай или теплую воду с лимоном для облегчения боли в горле и улучшения общего самочувствия», — отметил он.

Имбирь известен высоким содержанием антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Теплый чай с имбирем помогает согреваться в холодное время года и поддерживает иммунитет.

Что касается неочевидных продуктов, то квашеная капуста и ферментированные продукты богаты витамином С и содержат полезные пробиотики, способствующие нормализации микрофлоры кишечника. Здоровая микрофлора укрепляет иммунную систему и повышает устойчивость к инфекциям.

«Грибы шиитаке содержат бета-глюканы, которые стимулируют активность иммунных клеток. Регулярное их употребление способствует укреплению защитных сил организма и уменьшению воспалительных процессов», — добавил эксперт.

Грецкие орехи являются источником омега-3 жирных кислот, снижающих воспаление и поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы. Добавление орехов в рацион помогает организму лучше противостоять вирусам.

Тыквенные семечки содержат цинк — важный минерал для поддержания иммунитета. Дефицит цинка может ослабить иммунную функцию, поэтому его достаточное поступление особенно важно в сезон простуд.

Чай ройбуш, обладающий высоким содержанием антиоксидантов, не содержит кофеина и подходит для регулярного употребления. Он поддерживает водный баланс и помогает укреплять иммунитет.

«Водоросли нори, богатые витаминами А, С и Е, способствуют укреплению иммунной системы и защите клеток от повреждений. Несмотря на то, что нори редко воспринимают как средство для поддержания здоровья, они являются полезным дополнением к рациону», — отметил Вильданов.

Темный шоколад содержит флавоноиды — антиоксиданты, которые снижают воспаление и укрепляют иммунные клетки. Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао, чтобы извлечь максимальную пользу.

«Перед тем, как начать принимать любые медикаменты для поддержки или стимулирования иммунитета, стоит задуматься, что большая часть этих компонентов есть в продуктах, которые можно добавить в рацион. И только в случае выраженной нехватки определенных веществ добавлять их в виде витаминов или БАДов. Хорошо, когда это становится не срочной мерой, когда организм начинает «сбоить», а стилем жизни», — отметил Камиль Вильданов.

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