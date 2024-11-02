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Раскрыта неожиданная польза киви

Врач Казачкова: киви может помочь в борьбе с лишним весом

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BartTa/Shutterstock/FOTODOM

Киви — это не только вкусный десерт, но и очень полезный для здоровья продукт, который можно назвать суперфудом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Во-первых, в киви содержится большое количество витамина С: в одном среднем киви его больше, чем в апельсине. А ведь витамин С — это основа нашего иммунитета. Он помогает организму бороться с вирусами и бактериями, укрепляет стенки сосудов и даже участвует в синтезе коллагена, который так важен для нашей кожи», — рассказала специалист.

Во-вторых, киви богат клетчаткой. Соответственно, этот продукт полезен для кишечника. Как объяснила врач, клетчатка — это пища для полезных бактерий, которые живут в кишечнике. Она помогает им размножаться и поддерживать здоровый баланс микрофлоры.

«Кроме того, в киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом дает чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — добавила эндокринолог.

Также специалист рассказала, как правильно употреблять киви, чтобы получить максимум пользы. В первую очередь она обратила внимание, что многие очищают киви от кожуры, но на самом деле именно в ней содержится большое количество полезных веществ.

«Конечно, не всем нравится ее текстура, но если вы сможете преодолеть это, то получите гораздо больше пользы», — подчеркнула врач.

Еще один интересный факт — киви отлично сочетается с другими продуктами. Например, его можно добавлять в салаты, смузи или даже использовать как маринад для мяса. Актинидин, о котором мы говорили ранее, отлично размягчает мясные волокна, делая блюдо более нежным.

«Но не стоит забывать и о мере. Как и любой продукт, киви лучше употреблять в разумных количествах. Два-три плода в день будет вполне достаточно, чтобы получить все полезные вещества и не перегрузить организм», — подчеркнула Казачкова.

Ранее были названы неочевидные продукты, которые укрепят иммунитет в период простуд.

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