Саранские подростки справили нужду на стенд с плакатами «Родина-мать зовет!»

Подростки из Саранска осквернили пункт волонтеров СВО. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Оскорбительный перфоманс» молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет устроили около стенда с плакатами «Родина-мать зовет!». На опубликованном фото видно, как школьники развернулись лицом к стене.

«Все хулиганство с порчей стенда, символизирующего память о защите Родины от нацистов, на видео снимала их подруга, которая и опубликовала видео в соцсетях», — поделилась Мизулина.

На ситуацию уже обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Подростков задержали и привлекли к административной ответственности.

Полицейские также наказали родителей за неисполнение родительских обязанностей.

До этого в Нефтекамске школьники пришли в парк Победы и справили нужду на БТР-80 около памятника воинам-интернационалистам. Процесс сопровождался одобрительными возгласами девушки-оператора.

Ранее мальчик справил нужду на кнопки лифта в Краснодаре и застрял в нем.