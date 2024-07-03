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Мальчик справил нужду на кнопки лифта в Краснодаре и застрял в нем

В Краснодаре мальчик застрял в лифте, справив нужду на кнопки

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Жесть Краснодара и Края/VK

В Краснодаре мальчик справил малую нужду на кнопки лифта и застрял в нем. Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «Жесть Краснодара и Края».

По информации группы, инцидент произошел 2 июля в жилом комплексе «Флотилия». Ребенок поднимался на лифте и решил справить малую нужду на кнопки. Однако после этого лифт остановился, а кнопки, на которые попала жидкость, заклинило. Мальчик схватился за голову. Несовершеннолетний стал прыгать и кричать, нецензурно выражаясь, чтобы его выпустили из замкнутого пространства.

Застрявший ребенок позвонил матери, которая оперативно связалась с сотрудниками экстренных служб. Спасатели прибыли на место и вызволили мальчика. Сообщается, что теперь несовершеннолетний наказан.

«С мамой ребенка проведена беседа, обещала полностью оплатить ремонт», — сообщили в УК «Флотилия», передает РИА Новости.

Ранее в Красноярске два человека упали в шахту лифта с седьмого этажа поликлиники.

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