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В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу на съемной квартире

В Екатеринбурге мигранта задержали за угрозы и изнасилование девушки

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Екатеринбурге задержали гражданина Таджикистана, которого подозревают в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 21-летний молодой человек познакомился с 15-летней соотечественницей, которая учится в Курганской области. Спустя пару месяцев переписки иностранец предложил знакомой приехать к нему.

Мигрант сам привез школьницу в Екатеринбург, в съемную квартиру. Там он хотел сблизиться с подростком, но та отказалась, и тогда молодой человек стал угрожать ей ножом, затем изнасиловал.

Дома у иностранца несовершеннолетняя находилась два дня. После этого молодой человек посадил ее на такси и отправил назад, в Курганскую область. Там девушка рассказала обо всем матери, родительница обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. На данный момент мигрант находится в СИЗО. Известно, что на территории России он находился незаконно.

Ранее в Пензе мигранты выстрелили в девушку из-за отказа в знакомстве.

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