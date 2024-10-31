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В Пензе мигранты выстрелили в девушку из-за отказа в знакомстве

Бастрыкину доложат о стрельбе мигрантов по девушке из Пензы за отказ знакомиться

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Shutterstock

В Пензе следователи разбираются в ситуации со стрелявшими по девушке мигрантами. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

На инцидент следователи обратили внимание после публикаций в социальных сетях. Как рассказали местные жители, на Московской улице несколько иностранцев хотели познакомиться с девушкой, но она им отказала. Один из них выстрелил пострадавшей в ногу.

В результате девушку направили в больницу. О том, какие травмы она получила и в каком состоянии попала в учреждение, не сообщается.

По словам очевидцев, мигранты находились в состоянии алкогольного опьянения. Помимо пистолета, у них был нож.

Ситуацией заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления ведомства предоставить доклад по инциденту.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате следственного комитета.

Ранее в Москве четыре иностранца совершили групповое изнасилование соотечественницы.

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