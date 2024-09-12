Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев отреагировал на слова главы МИД Британии о столетней помощи Украине

Медведев назвал ложью обещание главы МИД Британии помогать Украине 100 лет

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Британии Великобритании Дэвида Лэмми о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины Лондоном, заявил, что британский министр иностранных дел лжет, Украина не продержится и четверти этого срока. Об этом Медведев написал на своей странице в социальной сети X.

Также Медведев предположил, что Великобритания затонет в ближайшие несколько лет, российские гиперзвуковые ракеты «помогут при необходимости».

11 сентября Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» с Украиной и ее поддержке в долгосрочной перспективе. Глава британского МИД также заявил о передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года. Кроме того, он подтвердил выделение £600 млн на поддержку Украины со стороны Великобритании.

11 сентября в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Украинский лидер назвал ее «содержательной» и заявил, что на переговорах были затронуты темы дальнобойного оружия, обеспечения украинских военных бригад и подготовки второго мирного саммита по Украине.

Ранее Медведев рассказал, что поможет России победить.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами