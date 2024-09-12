Медведев отреагировал на слова главы МИД Британии о столетней помощи Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы МИД Британии Великобритании Дэвида Лэмми о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины Лондоном, заявил, что британский министр иностранных дел лжет, Украина не продержится и четверти этого срока. Об этом Медведев написал на своей странице в социальной сети X.

Также Медведев предположил, что Великобритания затонет в ближайшие несколько лет, российские гиперзвуковые ракеты «помогут при необходимости».

11 сентября Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» с Украиной и ее поддержке в долгосрочной перспективе. Глава британского МИД также заявил о передаче Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года. Кроме того, он подтвердил выделение £600 млн на поддержку Украины со стороны Великобритании.

11 сентября в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Украинский лидер назвал ее «содержательной» и заявил, что на переговорах были затронуты темы дальнобойного оружия, обеспечения украинских военных бригад и подготовки второго мирного саммита по Украине.

Ранее Медведев рассказал, что поможет России победить.