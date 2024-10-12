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Экс-премьер Британии Борис Джонсон признался в любви к России

Джонсон в мемуарах признался в любви к России и рассказал, как пел «Калинку»

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Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах, которые называются Unleashed, признался в любви к России и рассказал, как в детстве пел «Калинку». Отрывки из книги приводит РБК.

По словам политика, его любовь к России началась с чтения произведений писателя XIX века Федора Достоевского. Будучи подростком Джонсон впервые посетил СССР в рамках школьной поездки, он побывал в Москве, Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург), Латвии, Литве и Эстонии.

«Мы сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы», — поделился экс-премьер Великобритании.

Джонсон признался, что эти воспоминания, вкусное коммунистическое мороженое тесно связаны с его «безуспешными попытками завоевать сердце девушки из Суиндона», которая была с ним в той поездке.

Политик подчеркнул, что любил Россию в том смысле, что любил русский язык, культуру, литературу, живопись, пейзажи. Десять лет спустя, когда рухнула Берлинская стена в 1989 году, а позже распался Советский союз, Джонсон думал, что Россия — эта великая и явно европейская цивилизация, которая за кратчайший срок присоединится к сообществу демократий, рассказал в мемуарах бывший премьер.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон в мемуарах назвал главу МИД РФ Лаврова «Громыко наших дней».

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