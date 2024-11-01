Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии задержали танкер по подозрению в перевозке в РФ санкционных товаров

В ФРГ проверяют танкер из-за подозрения в перевозке санкционных товаров в Россию

close
пресс-служба «Роснефти»

Полиция города Киль, расположенного на севере Германии, сообщила о задержании дизельного танкера, который подозревается в перевозке товаров, подпадающих под антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы отметили, что первоначальная проверка судна на шлюзе в Хольтенау была связана с отсутствием необходимых документов, но дальнейшее расследование показало, что изначально предоставленная информация о грузе была неточной.

«Усилилось подозрение, что загруженные материалы подпадают под европейские санкции против Российской Федерации», – говорится в заявлении полиции.

В ведомстве также подчеркнули, что после вмешательства таможенных властей информация подтвердилась и танкеру было запрещено продолжать путь до завершения проверки его грузовых материалов.

До этого в Литве задержали два Tesla Cybertruck, которые везли в Россию в обход санкций. Причина задержания связана с действующими санкциями, запрещающими поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тыс. Подобное ограничение было введено в марте текущего года для Белоруссии Польшей, Латвией и Литвой.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами