В Германии задержали танкер по подозрению в перевозке в РФ санкционных товаров

Полиция города Киль, расположенного на севере Германии, сообщила о задержании дизельного танкера, который подозревается в перевозке товаров, подпадающих под антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы отметили, что первоначальная проверка судна на шлюзе в Хольтенау была связана с отсутствием необходимых документов, но дальнейшее расследование показало, что изначально предоставленная информация о грузе была неточной.

«Усилилось подозрение, что загруженные материалы подпадают под европейские санкции против Российской Федерации», – говорится в заявлении полиции.

В ведомстве также подчеркнули, что после вмешательства таможенных властей информация подтвердилась и танкеру было запрещено продолжать путь до завершения проверки его грузовых материалов.

До этого в Литве задержали два Tesla Cybertruck, которые везли в Россию в обход санкций. Причина задержания связана с действующими санкциями, запрещающими поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тыс. Подобное ограничение было введено в марте текущего года для Белоруссии Польшей, Латвией и Литвой.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров.