Родители двухлетнего мальчика пожаловались на жестокое обращение в читинском детском саду

В Чите родители двухлетнего ребенка пожаловались на жестокое обращение с ним в детском саду. Об этом сообщает Chita.Ru.

По информации издания, родители ребенка пожаловались на жестокое обращение с ним в частном детском саду «Родничок», расположенном на Инструментальной улице. Воспитательница сказала им, что их ребенок дерется, и взрослые захотели посмотреть видеозапись с инцидентом.

Однако на кадрах они увидели, что педагог тянет их ребенка за уши и кидает на стул. Отмечается, что мальчик посещает детский сад лишь два месяца, и за это время родители заметили, что он стал бояться мыться и раздеваться.

Законные представители ребенка написали заявление в прокуратуру, в котором среди прочего указали на случай, когда воспитательница заставила мальчика 27 минут сидеть на стуле во время тихого часа. Сама педагог утверждает, что родственники воспитанника сами попросили быть с ним строже. За сотрудницу вступилась директор дошкольной организации и другие родители.

Ранее воспитатель частного детского сада протащила плачущих детей по асфальту в Подмосковье.