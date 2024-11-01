В Госдуме не намерены вводить исключения при маркировке иноагентов в соцсетях

Иноагенты должны маркировать все свои сообщения в соцсетях, исключений быть не должно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы, зампредседателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

«Федеральным законодательством предусмотрено, что иностранные агенты должны маркировать материалы, сообщения, предназначенные для неограниченного круга лиц. Прописывать какие-то исключения по темам, когда так называемые плашки можно не ставить, считаю излишним. Зато я бы посоветовал иностранным агентам меньше возмущаться. Им достаточно перестать действовать в интересах других стран. Тогда они будут чисты перед российским законодательством, и им не потребуется соблюдать даже самые либеральные ограничения. Не забываем, что в законе прописан порядок исключения из соответствующего реестра», — сказал Альшевских.

30 октября Псковский городской суд оштрафовал на 30 тыс. рублей зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Как пояснил в своих соцсетях сам политик, штраф ему выписали за отсутствие плашки иноагента на сообщении, где он приглашал отпраздновать день рождения своего 95-летнего отца.

В декабре 2020 года во время заседания СПЧ президент России Владимир Путин заявил, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет.

Ранее в Госдуме заявили, что иноагенты обязаны указывать свой статус в поздравлениях с Новым годом.