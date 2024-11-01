В США все сотрудники полиции города уволились в один день, пишет Fox News. Этот факт очень удивил местных жителей.

Все полицейские в городе Гири, штат Оклахома, уволились с работы в один день, вызвав недоумение среди местных жителей. Как сообщил представитель полиции Террил Аллен, эта информация была опубликована в официальном заявлении.

«С сожалением сообщаем, что вся наша полиция больше не служит вашему сообществу», — отметил представитель полиции Террил Аллен.

Начальник полиции Гири Алисия Форд также подтвердила свою отставку, заявив, что это решение стало трудным, но необходимым. Она призвала местных жителей активно участвовать в жизни города и заседаниях городского совета.

Несмотря на это, уточнили офицеры, жители могут продолжать звонить по номеру 911 для экстренной помощи.

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