Британский словарь Collins назвал слово 2024 года

Британский словарь Collins выбрал «brat» словом 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт словаря.

«Brat», который в 2024 году был определен как «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением», был назван Коллинзом словом года 2024», — говорится в публикации.

Популярность это слово приобрело после выпуска одноименного альбома Charlie XCX. Отмечается, что «brat» стало целым культурным явлением, нашедшим отклик у людей по всему миру, а «brat summer» зарекомендовало себя как эстетика и образ жизни.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что разработчик программного обеспечения для обработки документов и словарей ABBYY с российскими корнями за день уволила почти всех граждан РФ.

ABBYY была основана в 1989 году студентом МФТИ Давидом Яном. В настоящее время компания не упоминает о своем происхождении, а на ее сайте отсутствует русский язык.

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