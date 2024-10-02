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В России представили онлайн-словарь диалектизмов

ОК и «Культура.РФ» представили онлайн-словарь диалектизмов

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Ok.ru

Соцсеть Одноклассники (ОК) и «Культура.РФ» запустили онлайн-словарь диалектизмов в проекте «Русским языком говорю». Об этом говорится в сообщении ОК, поступившем в «Газету.Ru»

Словарь включает более 200 диалектизмов и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах России и малоизвестных за их пределами.

В ходе подготовки словаря аналитики составили топ-10 диалектизмов, наиболее популярных у жителей страны. В первую тройки вошли: «спокой» – отсутствие переживаний и тревоги, спокойное состояние души (Иркутская область); «колба» – черемша (Кемеровская область); «насаться» – глагол, означающий быстро, беспокойно перемещаться (Воронежская область).

Онлайн-словарь доступен на сайте «Культура.РФ».

ОК и «Культура.РФ» запустили проект «Русским языком говорю» 6 июня 2024 года, тогда же анонсировали сбор диалектизмов, а после провели серию прямых эфиров с экспертами о происхождении русского языка и его истории.

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