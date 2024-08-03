Эксперт рассказала, когда может увеличиться размер единого пособия

Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура рассказала РИА Новости, что при переезде в другой регион размер единого пособия может увеличиться.

По словам Царуры, это зависит от уровня прожиточного минимума в том регионе, куда планируется переезд.

«При переезде в другой регион и смене места регистрации единое пособие необходимо переоформить», — пояснила экономист.

Она добавила, что единое детское пособие назначается как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания.

До этого член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина рассказала, какие пособия вырастут в РФ в 2025 году.

Также в июле депутаты регионального собрания Карелии выступили с инициативой единовременных выплат студенткам, родившим ребенка до 25 лет.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.