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Два полковника ФСБ попались на взятках от католической церкви

«Ъ»: двух полковников ФСБ осудили за взятки от католических священников

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Anelo/Shutterstock

Двух полковников Федеральной службы безопасности (ФСБ) осудили за взятки от представителей римской католической церкви в размере 20 млн рублей. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

Бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова признали виновными в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), кроме того Караманова также признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов — они были обнаружены при обысках.

Установлено, что в 2023 году Лобанов и Карманов заставили представителей римско-католической церкви платить им взятки — под незаконное влияние двух сотрудников спецслужб попали священники храма Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве.

«Мы узнали обо всем из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации», — заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

До этого ФСБ сообщила о задержании в Чите подполковника МЧС Савелия Столярова по делу о взятке.

Ранее в Госдуме предложили изъять особняк экс-замглавы Минобороны Иванова.

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