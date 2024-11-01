Соцсети раскритиковали американку за выбор наряда для похода в Диснейленд

В соцсетях раскритиковали американку за выбор наряда для похода в Диснейленд, пишет Mirror. Люди уверены, что в такой одежде ей не место в детском парке.

Даная Мари рассказала, что была в коротких шортах и футболке с глубоким декольте, гуляла по Диснейленду, когда к ней подошли сотрудники парка и предупредили, что могут выгнать ее с территории из-за неподобающего вида. Работники объяснили, что тут гуляют много детей со своими семьями, и они не хотят, чтобы были конфликты.

Позже Даная опубликовала ролик в соцсетях и рассказала, что в итоге ей удалось решить ситуацию, прикрыв оголенные части тела. Впрочем, подписчики все равно раскритиковали ее за внешность и обвинили в попытке прославиться за счет этого.

«Почему взрослый человек может подумать, что можно так одеваться, идя в семейное место, мне непонятно», — удивляются комментаторы.

Ранее посетитель Диснейленда в Китае избил Винни-Пуха.