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Посетитель Диснейленда избил Винни-Пуха

The Indian Express: посетитель Диснейленда в Китае избил актера в костюме Винни-Пуха

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Посетитель Диснейленда в Китае избил актера в костюме Винни-Пуха, пишет The Indian Express.

Инцидент произошел в Диснейленде в Шанхае, где посетитель напал на актера в костюме Винни-Пуха. Как рассказали мужчины, мужчина в ростовой кукле общался с гостями и развлекал людей, когда на него налетел посетитель и начал наносить удары по голове.

Избиение нарушило атмосферу праздника, и сотрудники парка, а также другие отдыхающие были неприятно удивлены случившимся. Сообщается, что, получив несколько ударов, актер упал на землю и стал ждать помощи медработников. Врачи зафиксировали у него ушибы, но отметили, что пострадавший не получил тяжелых травм.

Руководство парка подчеркнуло, что их сотрудники всегда стараются активно взаимодействовать с гостями и обычно не сталкиваются с подобными инцидентами.

Ранее у пятилетнего ребенка остановилось сердце во время катания на аттракционах в Диснейленде.

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