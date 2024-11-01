В Красноярске двух риелторов задержали за похищение женщины

В Красноярске двоих местных жителей подозревают в похищении женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 35-летняя россиянка рассказала мужчинам о том, что планирует продать свой дом в деревне Минино. Фигуранты решили завладеть жильем, для этого они пригласили женщину к себе.

Компания выпивала, но в конце вечера пострадавшую похитили и увезли в квартиру одного из мужчин, где удерживали не менее недели. Все это время женщину накачивали запрещенными веществами и алкоголем.

После этого фигуранты уговорили россиянку подписать документы, которые нужны для регистрации права собственности на дом. Затем пострадавшую вывезли в село Турочак Алтайского края, где она должна была работать на ферме у знакомого фигурантов. Оценив состояние «сотрудницы», владелец участка отправил ее в больницу.

После того, как медики оказали россиянке помощь, она обратилась в полицию.

В отношении предполагаемых злоумышленников возбудили уголовное дело. Фигурантов уже задержали и допросили.

Ранее россиянин купил две квартиры, но остался без жилья и с миллионными долгами.