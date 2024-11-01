Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске двух риелторов задержали за похищение женщины

В Красноярске двоих мужчин задержали за похищение женщины из-за дома

close
Shutterstock

В Красноярске двоих местных жителей подозревают в похищении женщины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 35-летняя россиянка рассказала мужчинам о том, что планирует продать свой дом в деревне Минино. Фигуранты решили завладеть жильем, для этого они пригласили женщину к себе.

Компания выпивала, но в конце вечера пострадавшую похитили и увезли в квартиру одного из мужчин, где удерживали не менее недели. Все это время женщину накачивали запрещенными веществами и алкоголем.

После этого фигуранты уговорили россиянку подписать документы, которые нужны для регистрации права собственности на дом. Затем пострадавшую вывезли в село Турочак Алтайского края, где она должна была работать на ферме у знакомого фигурантов. Оценив состояние «сотрудницы», владелец участка отправил ее в больницу.

После того, как медики оказали россиянке помощь, она обратилась в полицию.

В отношении предполагаемых злоумышленников возбудили уголовное дело. Фигурантов уже задержали и допросили.

Ранее россиянин купил две квартиры, но остался без жилья и с миллионными долгами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами