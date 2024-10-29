Россиянин купил две квартиры, но остался без жилья и с миллионными долгами

Россиянин из Нижнего Новгорода купил две квартиры, но остался без жилья. Об этом сообщает Gipernn.ru.

Мужчина является главой компании, в которую обратились мать и две ее дочери. Впоследствии женщины сами стали жертвами аферистов, но в момент обращения россиянки находились под давлением мошенников. Они верили, что должны продать две квартиры, после чего отправить средства на «безопасный счет».

Руководитель организации решил сам купить жилье у женщин. Чтобы найти нужную сумму, он занял деньги у знакомых. Помимо этого, в банке ему одобрили ипотеку.

«Сейчас обе купленные квартиры находятся в аресте, а бывшие хозяева предъявили два судебных иска об оспаривании сделок», – сообщается в публикации.

В беседе с журналистами россиянин сказал, что в его компании всегда выясняют мотивы продажи квартир у хозяев, но опытные риелторы из его компании каких-либо причин для беспокойства не нашли, поэтому сделки одобрили.

Бывшая владелица жилья перед продажей переписала квартиры на дочерей, так ей посоветовали сделать злоумышленники. После этого они общались с одной из женщин и убедили ее взять на себя кредиты. Всего семья отдала аферистам около 30 миллионов рублей.

Ранее топ-менеджер российского KFC отдал мошенникам 5 млн рублей.