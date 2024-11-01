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В российском регионе решили платить девушкам за роды до 25 лет

В Мордовии девушкам до 25 лет решили платить по 100 тысяч рублей за роды

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Shutterstock

Депутаты Мордовии приняли законопроект, согласно которому девушки, родившие до 25 лет, будут получать по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Официальный портал органов государственной власти республики Мордовия.

Отмечается, что на вознаграждение от региональных властей смогут рассчитывать девушки, родившие первого ребенка в возрасте до 25 лет.

По словам зампредседателя Госсобрания республики Натальи Домлатовой, решение было принято в рамках программы по повышению рождаемости.

До этого РИА Новости сообщало, что в Госдуму будет внесен законопроект, которым предлагается распространить на семьи с одним ребенком освобождение от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Сейчас аналогичная норма действует для семей с двумя и более детьми.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков добавил, что внедрение этой инициативы может послужить дополнительным стимулом для семей, чтобы завести второго ребенка.

Ранее врач рассказал, в каком случае после родов может развиться бесплодие.

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