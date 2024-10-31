Семьи с одним ребенком могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья

В Госдуму будет внесен законопроект, которым предлагается распространить на семьи с одним ребенком освобождение от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Сейчас аналогичная норма действует для семей с двумя и более детьми.

Один из инициаторов законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выразил мнение, что нововведение «будет стимулировать граждан к расширению жилплощади, соответственно, и к расширению семьи». По его словам, семьи с одним ребенком «имеют большой демографический потенциал и также нуждаются в поддержке и улучшении жилищных условий».

В свою очередь Ремезков добавил, что внедрение этой инициативы может послужить дополнительным стимулом для семей, чтобы завести второго ребенка. Кроме того, это станет важным фактором для развития рынка жилья по всей территории России. Он подчеркнул, что изменения позволят всем семьям с детьми более осознанно подходить к улучшению своих жилищных условий, избегая излишней спешки, и при этом сэкономить семейный бюджет.

Ранее стало известно, кого Путин освободил от уплаты НДФЛ.