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Врач рассказал, в каком случае после родов может развиться бесплодие

Врач Тютюнник: послеродовое воспаление может привести к развитию бесплодия

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Воспалительные заболевания органов тазового дна, возникающие после родов, могут привести к возникновению вторичного бесплодия. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

«Воспалительные заболевания тазовых органов могут привести к нарушению функции яичников или маточных труб. Это может произойти из-за образования спаек или рубцов, которые могут препятствовать прохождению яйцеклетки или оплодотворенной яйцеклетки к матке», — рассказал врач.

Чаще всего после родов у женщины может возникнуть инфицирование раны, а также эндометрит. Это воспаление внутренней поверхности матки (эндометрия) с возможным вовлечением миометрия, возникающее после родов или кесарева сечения в результате развития инфекции.

«Данное осложнение развивается у 2-7% родильниц, а среди послеродовой гнойно-воспалительной патологии его частота может достигать 55%. Инфекционный агент может быть представлен стафилококками, стрептококками, условно-патогенными аэробными и анаэробными бактериями, редко — микоплазмами, хламидиями и вирусами. Основную роль в патогенезе послеродового эндометрита играет состояние послеродовой матки, состав микрофлоры, состояние защитных сил организма», — рассказал врач.

Вторичное бесплодие также может быть вызвано эндокринными нарушениями, например, из-за синдрома поликистозных яичников или гиперпролактинемии. Оно может развиться после успешного зачатия и родов, но затем возникнуть из-за вышеупомянутых причин.

О том, как часто возникают послеродовые осложнения, какие из них самые опасные, как после родов может возникнуть вторичное бесплодие и почему женщина может испытывать боль во время секса — в интервью Тютюнника «Газете.Ru».

Ранее врач назвал два периода жизни, на которые приходятся скачки старения.

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