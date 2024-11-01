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В Екатеринбурге задержали доцента вуза за пропаганду украинских ценностей

Ura.ru: доцента УГГУ Абрамова задержали за пропаганду украинских ценностей

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Уральский государственный горный университет

Сотрудники правоохранительных органов задержали доцента кафедры «Управления персоналом» в Уральском государственном горном университете (УГГУ) Сергея Абрамова по подозрению в пропаганде украинских ценностей и распространении фейков о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Журналисты выяснили, что мужчину взяли под стражу 31 октября в городе Екатеринбурге. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

«Поводом <...> стали открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и спецоперации РФ на Украине», — рассказал источник.

Как он сказал, на своих занятиях Абрамов заявлял, что российская сторона якобы «оккупировала» Республику Крым и затем «захватила» Луганскую народную республику (ЛНР) с Донецкой народной республикой (ДНР). Кроме того, мужчина неоднократно поднимал вопросы, связанные с историей Украины и РФ.

Доцент начал преподавать в УГГУ в 2006 году. В течение карьеры он написал несколько учебных пособий и работал над иными учебно-методическими материалами. Более того, в 2015–2016 годах Абрамову вручили почетную грамоту за вклад в развитие вуза.

В связи с задержанием преподавателя корреспонденты обратились в региональное управление Следственного комитета РФ. Однако в ведомстве отказались давать какие-либо комментарии.

Ранее комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) уличили в дискредитации ВС РФ.

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