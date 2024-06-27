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В СК РФ рассказали, как нужно принимать мигрантов на работу

Бастрыкин: при приеме на работу мигрантов нужно учитывать вопросы безопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что работодатели при найме мигрантов на работу должны руководствоваться вопросами национальной безопасности. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности», — сообщил Бастрыкин.

До этого Бастрыкин в рамках сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на Петербургском международном юридическом форуме заявил о необходимости изменить миграционную политику в России. По его словам, менять миграционную политику необходимо за счет внутренних ресурсов страны.

Также прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин сообщил, что каждый год в Россию прибывают около 15 млн иностранцев, в основном — трудовых мигрантов, но этот состав претерпел значительные изменения.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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