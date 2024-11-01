В России оценили идею вернуть систему оценок за поведение в школах

В российских школах можно начать начислять примерным ученикам дополнительные баллы за экзамены при поступлении в вуз. Об этом НСН рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, комментируя инициативу вернуть систему оценок за поведение в школах.

По ее словам, за хорошее поведение можно добавлять к результатам экзаменов два-три балла. Однако она отметила, что смешивать оценки за учебу и за поведение не стоит. При этом директор школы №2098 Надежда Перфилова не согласилась с таким предложением. Она подчеркнула, что перед этим важно определиться, какое поведение можно считать приемлемым.

«Прежде чем выходить на какие-то новшества или вводить то, что было раньше, надо понимать, что называть удовлетворительным, хорошим или отличным поведением. Сколько людей, столько и мнений, это все должно быть очень четко прописано. Я сегодня не готова оценить поведение ребенка как директор и учитель, потому что бывают отклонения в здоровье у детей, бывают эмоциональные ситуации в семье», — отметила педагог.

Депутат МО Санкт-Петербурга, поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого заявил, что в российских школах нужно возродить систему оценок за поведение. Это важно, так как в образовательных учреждениях учащиеся должны получать не только новые знания, но и учиться себя вести и коммуницировать с другими людьми, убежден он. Соответствующее обращение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Ранее был назван способ повысить шансы ребенка на хорошие оценки в школе.