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Житель Сыктывкара украл из магазина чекушку водки и отправился на СВО

Baza: осужденный за кражу чекушки водки мужчина отправился на СВО

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Житель Сыктывкара получил тюремный срок за кражу бутылки водки из магазина и был задержан, после чего подписал контракт с Минобороны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

27 октября у 39-летнего Виталия, страдающего от похмелья, возникла необходимость в алкоголе. Он отправился в магазин, где купил небольшую бутылку водки, но не стал оплачивать покупку.

Вскоре Виталия задержали сотрудники полиции. Несмотря на то, что стоимость украденного составляла всего около 200 рублей, против него было возбуждено уголовное дело, так как ранее он уже был замечен в кражах.

Мужчине предложили подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции, на что он с радостью согласился.

До этого сообщалось, что боец ММА Ильяс Якубов, который год отсидел в СИЗО, отправился в зону спецоперации. Мужчину обвиняли в оправдании терроризма за цитирование в интернете Шамиля Басаева.

Позднее Якубову удалось добиться переквалификации обвинения на возбуждение ненависти либо вражды. После этого он смог добиться своей отправки на СВО.

Ранее осужденный за взятки экс-замгубернатора по ЖКХ Полежаев отправился на СВО.

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