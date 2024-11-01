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Посетители кофейни спасли мужчину, потерявшего сознание

Mothership: в Сингапуре мужчина потерял сознание в кофейне и был спасен посетителями

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Roslan Rahman/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сингапуре посетители кофейни спасли мужчину, потерявшего сознание, пишет Mothership. По словам врачей, действия людей сыграли решающую роль.

Мужчина по имени Абанг Рахмат стоял в очереди в кофейне, когда внезапно потерял сознание и упал на пол. Несмотря на это, несколько посетителей не растерялись и подбежали к пострадавшему. Пока один из них начал реанимационные действия, другой побежал в ближайшую больницу за врачом.

Доктор Ли из клиники прибыл через несколько минут и начал проводить сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора. Благодаря совместным усилиям мужчина начал дышать, хотя все еще оставался без сознания.

После этого Рахмат был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось в отделении интенсивной терапии. Рослан, близкий друг Рахмата, выразил благодарность всем, кто участвовал в спасении, отметив, что без их быстрого реагирования могла произойти трагедия.

Ранее американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца.

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