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Американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца

Metro: в США подросток спас отца от нападения медведя

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Ryan Beierman/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Висконсин охотник вместе с 12-летним сыном выслеживал в лесу медведя и подвергся нападению хищника. Об этом сообщает Metro.

Отец и сын охотились в лесах Висконсина, они расставили ловушки на медведя и ждали, когда зверь выйдет к приманке. Мужчина сумел ранить хищника, вместе с мальчиком они выслеживали медведя несколько часов.

Загнанный охотниками зверь сдаваться не собирался, хищник, весом около 200 кг, набросился на американца, и повалил его с ног. Атаку хищника прервал выстрел школьника, он сумел ликвидировать разъяренное животное. Пострадавшему американцу потребовалась медицинская помощь, у мужчины диагностировали перелом руки и множественные рваные раны.

До этого сообщалось, что в канадской провинции Альберта медведь напал на туриста в отдаленной части перевала Кроуснест. Мужчина выжил, он смог подать сигнал бедствия спасателям. Сотрудники Королевской канадской конной полиции сумели отыскать пострадавшего, он был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. Специалисты предполагают, что на мужчину мог напасть гризли.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.

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