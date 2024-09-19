Американский подросток справился с 200-килограммовым медведем ради спасения отца

В штате Висконсин охотник вместе с 12-летним сыном выслеживал в лесу медведя и подвергся нападению хищника. Об этом сообщает Metro.

Отец и сын охотились в лесах Висконсина, они расставили ловушки на медведя и ждали, когда зверь выйдет к приманке. Мужчина сумел ранить хищника, вместе с мальчиком они выслеживали медведя несколько часов.

Загнанный охотниками зверь сдаваться не собирался, хищник, весом около 200 кг, набросился на американца, и повалил его с ног. Атаку хищника прервал выстрел школьника, он сумел ликвидировать разъяренное животное. Пострадавшему американцу потребовалась медицинская помощь, у мужчины диагностировали перелом руки и множественные рваные раны.

До этого сообщалось, что в канадской провинции Альберта медведь напал на туриста в отдаленной части перевала Кроуснест. Мужчина выжил, он смог подать сигнал бедствия спасателям. Сотрудники Королевской канадской конной полиции сумели отыскать пострадавшего, он был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны. Специалисты предполагают, что на мужчину мог напасть гризли.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.