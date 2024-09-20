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Полицейские арестовали женщину, перепутав ее с преступницей

LADBible: в США полицейские случайно арестовали не ту женщину, перепутав ее с преступницей

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Institute for Justice/X

Жительница США подала в суд на полицейских, которые арестовали ее, перепутав с другой женщиной, пишет LADBible. По словам американки, из-за действий офицеров ее Рождество было испорчено.

Дженнифер Хит Бокс была вместе со своим мужем на круизном лайнере и сошла на берег в порту Форт-Лодердейла, штат Флорида, в канун Рождества. Супруги планировали вылететь домой в Хьюстон, чтобы провести праздник со своими детьми, где также должен был быть сын пары — морской пехотинец, собиравшийся отправиться на трехлетнюю службу за границу.

Однако Дженнифер была арестована после того, как покинула корабль, и вынуждена была провести Рождество в тюрьме. Позже выяснилось, что Бонкс перепутали с другой разыскиваемой женщиной, которая была на 23 года моложе. У нее был такой же цвет глаз, волос и тон кожи.

Кроме того, в ордере на арест полицейские по ошибке разместили фотографию Бокс, но указали при этом другое имя и фамилию. После того как офицеры признали ошибку, Дженнифер была освобождена из-под стражи.

Бокс прокомментировала ситуацию, назвав ее «унизительной» и «оскорбительной». Теперь американка намерена подать в суд на полицейских и потребовать с них компенсацию. В местном полицейском департаменте уже заявили, что ошибка произошла по вине властей штата.

Ранее в Бельгии арестовали мужчину, проехавшего по одной дороге с принцессой.

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