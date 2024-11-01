Ведущая «Соловьев Live» ответила на слухи об увольнении после скандального поста

Журналистка Юлия Витязева (Лозанова), работающая в программе «Соловьев Live», прокомментировала слухи о своей предполагаемой отставке, связанной с ее высказыванием о Курской области. Заявление журналистки публикует RTVI.

Она отметила, что не знает о каких-либо решениях по своему увольнению.

«Я никого не дискредитировала. То, что я написала, озвучивал сам наш президент: что курская авантюра Зеленского пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал, и что мы не сделали то, что от нас ждали, скажем так», — добавила журналистка.

Сообщение о том, что Витязеву уволили из «Соловьев Live», появилось утром 1 ноября. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка. Он заявил, что ее выгнали из программы, добавив: «Отрадно, что многие мои коллеги оперативно обратили на это внимание и поставили эту провокаторшу на место».

Как сообщалось, что причиной увольнения Витязевой стали ее слова в Telegram, где она утверждала, что продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области является частью хитроумного плана России. Позже Витязева удалила этот пост.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между российскими вооруженными силами и украинскими подразделениями. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.