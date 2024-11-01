Ведущую Юлию Витязеву уволили из «Соловьев Life» после слов об атаке на Курскую область

Ведущую Юлию Витязеву уволили с телеканала «Соловьев Live» после ее слов о том, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — часть «хитрого плана» России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Найдут [ли они] в себе силы и смелость признать, что план, в результате которого [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предоставили уникальную возможность не просто увязнуть, а именно что утонуть в Курской авантюре, был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным?» — спрашивала Витязева в своем Telegram-канале (сейчас пост удален.

Публикация вызвала бурную реакцию в Telegram-каналах военкоров. Женщину обвинили в том, что она обесценила деятельность российских военных, которые отражали атаку ВСУ в курском приграничье, и потери, в том числе среди мирных жителей.

Военные блогеры также обратили внимание, что Витязева ранее работала на официальном телеканале Минобороны «Звезда» и удостоена ордена «За отвагу».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.