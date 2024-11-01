Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущую Юлию Витязеву уволили из «Соловьев Life» после слов об атаке на Курскую область

Витязеву уволили из «Соловьев Life» после слов о «хитром плане» РФ под Курском

close
Соловьёв Live/Россия 1

Ведущую Юлию Витязеву уволили с телеканала «Соловьев Live» после ее слов о том, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — часть «хитрого плана» России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Найдут [ли они] в себе силы и смелость признать, что план, в результате которого [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предоставили уникальную возможность не просто увязнуть, а именно что утонуть в Курской авантюре, был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным?» — спрашивала Витязева в своем Telegram-канале (сейчас пост удален.

Публикация вызвала бурную реакцию в Telegram-каналах военкоров. Женщину обвинили в том, что она обесценила деятельность российских военных, которые отражали атаку ВСУ в курском приграничье, и потери, в том числе среди мирных жителей.

Военные блогеры также обратили внимание, что Витязева ранее работала на официальном телеканале Минобороны «Звезда» и удостоена ордена «За отвагу».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами