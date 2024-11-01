Подмосковные врачи достали большую иглу из полового органа любопытного школьника

В Подмосковье врачи достали из полового органа любопытного 11-летнего школьника большую швейную иглу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мальчик вместе с родителями обратился в Московский областной центр охраны материнства и детства. Ребенок пожаловался на боль при мочеиспускании, и врачи сделали ему рентген. Медики взглянули на снимок и поняли, что в мочеиспускательном канале школьника находится большая игла.

Когда врачи спросили как игла попала в половой орган ребенка, он ответил, что «просто игрался». Медикам удалось извлечь семисантиметровое инородное тело без операции и разрезов. Они удалили иглу методом цистоскопии, при которой используют специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру.

Сообщается, что на данный момент мальчика уже выписали из больницы. Врачи отметили, что дети могут проявлять повышенный интерес к изменениям тела во время пубертатного возраста.

Ранее челябинский подросток проглотил железную крышку от бутылки и попал под нож хирурга.