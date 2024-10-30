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Челябинский подросток проглотил железную крышку от бутылки и попал под нож хирурга

Mash: в Челябинске хирурги спасли подростка, проглотившего железную крышку

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Челябинске 16-летний подросток случайно проглотил железную крышку от бутылки, ему потребовалась срочная операция. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда несовершеннолетний ловил металлическую крышку губами. Предмет попал ему в горло и застрял в пищеводе.

Медики заключили, что подростку требуется срочная операция в связи с тем, что крышка имела острые края, которые могли порезать внутренние органы несовершеннолетнего.

Хирурги провели подростку операцию, она прошла успешно. Сообщается, что сейчас пациент уже находится дома. Его посадили на диету.

До этого в Новосибирске врачи извлекли из 19-летней девушки два килограмма волос и спасли ее. Выяснилось, что россиянка страдает синдромом Рапунцель. Она три года ела собственные волосы, пока они полностью не заполнили желудок.

Ранее врачи спасли россиянку от инсульта, удалив из мозга гигантский 25-сантиметровый тромб.

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