Челябинский подросток проглотил железную крышку от бутылки и попал под нож хирурга

В Челябинске 16-летний подросток случайно проглотил железную крышку от бутылки, ему потребовалась срочная операция. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда несовершеннолетний ловил металлическую крышку губами. Предмет попал ему в горло и застрял в пищеводе.

Медики заключили, что подростку требуется срочная операция в связи с тем, что крышка имела острые края, которые могли порезать внутренние органы несовершеннолетнего.

Хирурги провели подростку операцию, она прошла успешно. Сообщается, что сейчас пациент уже находится дома. Его посадили на диету.

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