Невролог раскрыла первые признаки инсульта

Наиболее частым признаком инсульта являются нарушения речи, неврологические симптомы, онемение рук и ног, эпилептические приступы, а также рвота и головокружение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

«Инсульт — это всегда поражение вещества мозга. Есть две вещи: транзиторная атака (это как прединсульт можно расценить) и инсульт — это когда уже поражено вещество мозга. Если что-то поражено, соответственно, что-то где-то у организма выпадает. Как мы можем распознать — это называется очаговые неврологические симптомы, то есть перекашивает лицо, выпадает функция руки, ноги, нарушается речь, резкое головокружение может быть, смотря в каком сосудистом бассейне происходит поражение. Если центральная, левая или правая средне-мозговая артерия поражается, то выпадает иногда функция половины тела. Когда, например, человек собирается, сейчас инсульт помолодел, на работу и вдруг чувствует, что онемела рука, щека, перекосило лицо, если какое-то выпадение функции, неврологические симптомы, всегда вы должны заподозрить острое какое-то заболевание. Бывает началом инсульта эпилептический приступ, то есть катастрофа какая-то произошла, и мозг реагирует. Бывает рвота неукротимая. Разные виды инсульта бывают: и человек падает, бывает тихо — просто дискомфорт, не может подобрать слова», — сказала она.

Голубинская отметила, что при любом симптоме необходимо срочно вызвать скорую помощь.

«Любой микросимптом — повод обратиться к неврологу. Здесь нужно вызвать скорую помощь, померить человеку давление, положить его удобно, чтобы оказали первую медицинскую помощь. Это называется светлый промежуток — когда происходит тромболизис, если этот инсульт вызван тромбом, то успевают оказать помощь. Или сразу, например, иногда производят шунтирование. Если можно что-то сделать — это называется светлый промежуток, когда еще ткань живая, тромб можно рассосать. Поэтому чем быстрее госпитализация, тем быстрее оказана будет помощь», — добавила она.

По словам невролога, в домашних условиях человеку практически нельзя помочь, поскольку без диагностики невозможно определить, чем именно он болен.

«Если это разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг, как можно помочь — в принципе, никак, кроме свежего воздуха. Там же вся катастрофа-то в голове. Если, например, тромбируется все — почти тоже никак [не помочь]. Просто таблетку закидывать не надо, потому что мы не знаем причины, потому что иногда суют, не зная от чего, — можно навредить. Поэтому удобное положение, по возможности померить давление. Если человек к 120 или 130 адаптирован, а тут мы видим 200, таблетку первичную для снижения давления можно дать — и все практически. Голову повернуть, если эпилептический приступ. То есть не зная причины чего-то, похожие бывают заболевания. Условно, опухоль — также будет эпилептический приступ, какой-то энцефалит, парез лицевого нерва. Есть такое слово в биологии — мимикрия. Очень много похожих заболеваний на инсульт есть», — пояснила врач.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Дата была установлена Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году для повышения осведомленности о заболевании.

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