HR-эксперт оценила шанс «соискателей с мамами» получить работу

Сотрудники кадровой службы и руководство негативно отреагируют на ситуацию, если соискатель придет на собеседование вместе с мамой, и, скорее всего, откажут ему. Об этом «Москве 24» рассказала карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

«Им кажется, что раз человек не может прийти самостоятельно на собеседование, то что-то с ним не так, то ему будет сложно работать, сложно выполнять задачи. Или он не замотивирован, и поэтому его мама заставляет приходить на собеседование», — пояснила специалист.

При этом она отметила, что в некоторых ситуациях такое допустимо. Например, если ребенку нужна поддержка близкого. По ее словам, большинство соискателей просят помощи родителей при поиске работы. Минаева добавила, что родители также могут привлечь сторонних экспертов, которые помогут ребенку лучше понять законы рынка труда.

В октябре сообщалось, что некоторые зумеры приходят на собеседование с родителями. Так, согласно исследованию журнала Intelligent, каждый пятый опрошенный менеджер заявил, что к нему на интервью приходили молодые соискатели вместе с отцом или матерью. Среди других претензий к зумерам во время собеседований опрошенные руководители назвали: трудности со зрительным контактом (53%), необоснованно высокую зарплату (50%), неподобающий дресс-код (47%), отказ включать камеру во время виртуальных интервью (21%).

Ранее стало известно, кем хотят работать зумеры.