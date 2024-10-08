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Стало известно, кем хотят работать зумеры

ORO: большинство зумеров хотят работать продавцами, кассирами и курьерами

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Depositphotos

Большинство зумеров хотят работать продавцами, кассирами, официантами и курьерами. Текущая зарплата молодых мужчин на 31% выше, чем у женщин, а ожидаемая зарплата — на 46%. При этом чем выше образование у девушек, тем выше их карьерные запросы: на уровне магистратуры гендерный разрыв практически исчезает. Это следует из опроса, проведенного компанией ORO. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Сегодня трудоустроены 62% опрошенных молодых россиян поколения Z (1995-2012 годов рождения). Зумеры начинают работать с 17 лет, и к 25 годам большинство из них успевают сменить в среднем три рабочих места. Около 60% молодежи работают и учатся одновременно, а 40% уже завершили среднее или высшее образование и полностью сосредоточены на трудовой деятельности.

80% опрошенных молодых людей хотят иметь высокую зарплату и готовы прилагать максимум усилий для ее достижения. Лишь 6% опрошенных не работают и не собираются искать работу в ближайшее время.

Зумеры ценят не только достойный уровень оплаты, но и комфортные условия, в том числе баланс между работой и личной жизнью, а также гибкий график и гибридные форматы трудовой деятельности. Молодые люди ценят престиж компании и возможность работать с настоящими профессионалами. Для молодежи также важно ощущать, что их личные ценности совпадают с ценностями организации, где они планируют строить свою карьеру.

Респонденты отмечают важность эмоционального комфорта. 65% заявили, что не готовы жертвовать им ради карьерных успехов, и более 76% считают важным чувствовать свою значимость и вклад в развитие компании.

В опросе приняли участие 1502 россиянина — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в крупных городах России.

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