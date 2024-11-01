«От кашля до отека Квинке»: врач предупредила об опасности кофе

Кофе содержит компоненты, которые могут спровоцировать аллергию и отек Квинке у некоторых категорий людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, к таким компонентам относятся кофеин, хлорогеновая кислота и вкусовые добавки.

«У некоторых реакция возникает даже от самого запаха напитка. При аллергии на кофе могут быть высыпания на коже, кашель, чихание, диарея и даже отек Квинке», — сказала Соломатина.

Врач уточнила, что при появлении подобных симптомов стоит исключить кофе из рациона, чтобы понять, мог ли он их спровоцировать. Однако специалист уточнила, что в целом аллергия на кофе встречается крайне редко.

Врач-гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина до этого рассказала «Газете.Ru», что некоторые комбинации продуктов могут привести к дискомфорту и проблемам с пищеварением. Кроме того, некоторые продукты могут помешать всасыванию других. Например, кофе может нарушить усвоение кальция и железа из пищи, уточнила эксперт.

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